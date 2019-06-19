فنانون صامتون وقلة فقط من قدموا العزاء بالرئيس الراحل محمد مرسي

ساعات قليلة تلت الإعلان عن وفاة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يوم أمس الاثنين 17 يونيو/حزيران داخل قاعة المحكمة، حتى تصدر هاشتاغ محمد مرسي مواقع التواصل الإجتماعي، وبين مؤيد ومعارض تتالت ردود الأفعال في مختلف أنحاء العالم العربي.

أقيمت الصلوات وخرجت المسيرات لنعي الرئيس السابق، وتتالت المواقف من أهل السياسة لتقديم واجب العزاء.

أما عن أهل الفن، فكان الوضع مختلفا هذه المرة ... إذ سادت حالة من الصمت المفاجئ الساحة الفنية المصرية وأصوات قليلة فقط هي من قدمت واجب العزاء بالرئيس الراحل.

أبرز هذه التغريدات

الفنان خالد أبو النجا تساءل عن سبب استمرار النائب العام بالتحفظ على ما صورته كاميرات المراقبة داخل قاعة المحكمة التي قضى فيها الرئيس مرسي، وطالب بكشف الحقيقة والتوقف عن "العك" حسب تعبيره.

وقد غرد الفنان عمر واكد، الفنان المعارض للرئيس الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا "البقاء لله وتعازينا للأهل والأسرة. الله يرحمه ويعوضه بعدله".

وعلقت الفنانة المصرية شريهان والتي عرفت أيضا بمعارضتها لمرسي ولجماعة الإخوان المسلمين طيلة فترة حكمه عبر تويتر، قائلة "إِنَّا للهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور #محمد_مرسي".

وأعرب الفنان محمد عطية والذي اشتهر في برنامج "ستار أكاديمي" اللبناني عن حزنه، ونشر عبر حسابه التغريدة التالية "الاهمال الطبي في السجون شئ غير ادمي أو إنساني بالمرة.. بعيدا عن أي انتمائات أو كلام سياسي... الطريقة أللى مات بيها مرسي شئ صعب وقاسي جدا علي معارضيه قبل مؤيديه... الموت شئ مفجع في العموم فبلاش تخلطو فيه الامور أو تشمتو... الله يرحمه".

ونعى الفنان المعارض نبيل الحلفاوي مرسي، قائلا "الدوام لله.. محمد مرسي ينتقل إلى حيث العدل المطلق. إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وقدم الكاتب عمرو محمود ياسين، نجل الفنان محمود ياسين التعازي بالرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، داعيا "الله أن يرحم موتانا جميعا".

وفاة الرئيس السابق محمد مرسي .الله يرحمه و يرحم موتانا جميعا Publiée par Amr Mahmoud Yassin sur Lundi 17 juin 2019

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