المسدس الذي قتل به فان غوخ نفسه يباع بأكثر من 145 ألف دولار

بيع المسدس الذي يُعتقد أن الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ استخدمه في الانتحار بفرنسا في عام 1890 بمبلغ 130 ألف يورو (حوالي 145700 دولار) خلال مزاد في باريس يوم الأربعاء.

ويُعتقد أن فان غوخ أطلق النار من المسدس على صدره بعد سنوات عانى فيها متاعب نفسية.

والمسدس من نوع لوفوشو ويعلوه الصدأ وهناك جزء مفقود من مقبضه. وحصل عليه مشتر مجهول الهوية شارك في المزاد عبر الهاتف ودفع فيه أكثر من مثلي أعلى سعر قدره الخبراء في دار درو للمزادات.

وعانى فان غوخ من نوبات من الاضطراب العقلي واكتئاب حاد خلال حياته، وانعكست معاناته كثيرا على فنه سواء على اللوحات التي رسمها لنفسه أو على أعمال أخرى بارزة مثل لوحة ليلة النجوم ولوحات دوار الشمس. ومن المعروف أيضا أنه قطع جزءا من أذنه اليسرى بشفرة حلاقة أثناء جدال مع زميله الفنان بول غوغان.

وتوفي فان غوخ في أوفير شيرواز قرب باريس في يوليو تموز 1890 وعمره 37 عاما فقط، بعد مرور أكثر من يومين على إطلاقه النار على صدره في حقل قمح كان قد رسمه سابقا.

وبدأ البحث عن المسدس في اليوم التالي لوفاته لكن لم يُعثر عليه إلا في الستينيات في نفس الحقل. وعثر عليه مزارع ثم انتهى به المطاف في حوزة امرأة أصبح ابنها هو البائع.

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