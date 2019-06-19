إردوغان: مرسي تم اغتياله وسنسعى لمحاكمة الحكومة المصرية على وفاته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه سيبذل قصاري جهده لضمان محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أصيب بنوبة قلبية خلال إحدى جلسات محاكمته في القاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال تجمع انتخابي، أن مرسي "لم يمت. لقد تم اغتياله"، ودعا منظمة التعاون الإسلامي للتحرك بشأن وفاة مرسي.

وقال الرئيس التركي إنه سيثير المسألة في قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية الشهر.

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