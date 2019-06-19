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الولايات المتحدة الأمريكية

البحرية الأمريكية: شظايا ألغام ومغناطيس تشير لضلوع إيران في هجوم على ناقلة بالخليج

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
صورة تظهر الضرر الذي لحق بناقلة نفط تعرضت لهجوم في خليج عمان التقطت في 17 يونيو حزيران 2019
صورة تظهر الضرر الذي لحق بناقلة نفط تعرضت لهجوم في خليج عمان التقطت في 17 يونيو حزيران 2019 -
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رويترز / البحرية الأمريكية
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عرضت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء شظايا لغم لاصق ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل "تشابها صارخا" مع ألغام إيرانية.

وقال الكوماندر شون كيدو بالبحرية الأمريكية إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".

وكان الضابط يتحدث للصحفيين في منشأة تابعة للقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية قرب ميناء الفجيرة بالإمارات.

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