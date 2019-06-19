من فلوريدا.. دونالد ترامب يطلق حملة إعادة انتخابه في 2020

على وقع صيحات حشود متحمسة في أورلاندو من ولاية فلوريدا، أطلق دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. وأعاد ترامب ترديد مواضيعه المحبذة لسنة 2016، مهاجما بعنف الديمقراطيين ومتهما إياهم بتدمير "الحلم الأمريكي".

وطغت على خطاب ترامب نبرة قومية عدوانية هاجم من خلالها مرة أخرى الهجرة غير النظامية، ووعد بالدفاع عن العمال الأمريكيين في مواجهة المنافسة الأجنبية، التي توصف "بغير الشريفة".

ولكن ترامب هذه المرة لم يأت باقتراحات جديدة، ووجه اتهاماته من جديد لخصومه السياسيين بالسير بدافع "الحقد" على حد وصفه، زاعما أن التصويت لأي ديمقراطي في 2020 هو تصويت لدعم الاشتراكية وتدمير للحلم الأمريكي.

وأثار ترامب الجماهير بشعاره: "المحافظة على أمريكا عظيمة"، ولكن في فلوريدا وغيرها لا يرحب الجميع بترامب، فبحسب استطلاعات للرأي فإن ترامب يأتي في الترتيب خلف مرشحين ديمقراطيين محتملين في عديد الولايات الرئيسية، ورغم ذلك فقد وصف ترامب تلك المعلومات بالأخبار الزائفة، وبأسلوبه المستفز، وعد ترامب بإحداث زلزال في صناديق الاقتراع، قائلا إنه نجح مرة وسينجح ثانية.

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