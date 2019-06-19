هذا هو الاختلاف الأساسي بين تقنية 5جي و 4جي

توجهت مجلة "ساينس & أفنير" العلمية بسؤال إلى مدير أحد أهم وأكبر مراكز البحث بخصوص تقنية 5جي، وهو رحيم تفظلي مستشار عمدة لندن بشأن "خطة 2050 للاستثمار في البنية التحتية"، بسؤال يتعلق بخصوصية تقنية 5جي فأجاب الخبير، بأنه ينبغي فهم هذه التقنية التي نعتقد أنها ستوظف في خدمة السوق خلال العقدين والثلاثة عقود المقبلة.

فالعالم بحسب الخبير سيكون مختلفا كثيرا عما كان عليه الأمر خلال العقدين الماضين، والذي شهد تطور تقنية جي4 التي صممت خصيصا لتواصل الناس فيما بينهم.

ففي كل جيل، يقول رحيم، بدء من 2جي وصولا إلى 4جي تضاعفت قوة التكنولوجيا 10 مرات أكثر من ذي قبل، لأنه كان ينبغي خلال الثمانينات تأمين الهاتف الصوتي، ثم نقل الصوت والمعطيات، ومع قدوم الانترنت تطلب الأمر القدرة على نقل المعطيات بسرعة عالية، مثل الربط الذي تؤمنه تقنية 4جي.

والسؤال المطروح بحسب الخبير هو: هل ينبغي تقوية تقنية 4جي وابتكار نوع مثل 5جي؟

لا يعتقد رحيم تفظلي ذلك، فالعالم سيكون مختلفا والأهم سيكون تأمين الربط مع عديد الوسائل، من سيارات ومنازل و مدن وغيرها، وذلك سيكون أكثر أهمية من الربط الذي سيكون فيما بين الأشخاص.

ويوضح رحيم قائلا: "إن تقنية 5جي ستخدم هذا المجتمع المترابط والاقتصاد المترابط، والتي ستجعل الربط أكثر سرعة، فالأمر يتعلق بربط الأشياء، إن كانت سيارة أوقطارا أو طائرة أكثر من الأشخاص، ولهذا فإن تقنية 5جي ليست مثل 4جي، أو التكنولوجيات السابقة".

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