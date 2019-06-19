شاهد: ما الذي ينتظره السعوديين من المملكة بعد الاعتداء على ناقلات النفط

ينتظر السعوديون أن تتخذ المملكة رد فعل قوي عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط السعودية في خليج عمان، و"ردعا قويا" من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية من أجل إيقاف الهجمات البحرية.

فيما يرى خبراء أن تزايد الهجمات في مضيق هرمز والتصعيد العسكري في المنطقة قد يؤدي إلى مزيد من التوتر و نشوب عنف، وربما اندلاع حرب بين دول المنطقة، بما أن الهجمات تمس المصالح الإقتصادية للممكلة التي تعتمد على مداخيل صادراتها من النفط.

وأدت هجمات على ناقلتي نفط يوم الخميس في خليج عمان إلى إثارة مخاوف من نشوب مواجهة أوسع بالمنطقة، واتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الهجمات، فيما نفت إيران ذلك.

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