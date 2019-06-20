أردوغان: السعودية "ستدفع الثمن" وقتلة خاشقجي سيحاسبون

في أبرز رد فعل دولي على تقرير الأمم المتحدة بشأن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أن السعودية "ستدفع الثمن" وسيتم محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن قتل خاشقجي.

ورفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير تقرير المحققة ووصفه بأنه لا يحمل أي جديد.

وقال أردوغان في لقاء في اسطنبول إن النتائج التي تضمنها تقرير كالامار توضح أن تركيا تعرضت للإساءة في تلك العملية.

وذكرت أنييس كالامار، أن الأدلة تشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبارا آخرين مسؤولون عن مقتل خاشقجي.

ودعت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الإصرار على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير محققة تابعة للمنظمة الدولية بشأن مقتل خاشقجي.

وذكرت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء اليوم أن التقرير أكد على النتائج التي توصلت إليها السلطات التركية، في حين شدد أيضا على أن القتل المتعمد يمثل انتهاكا للقوانين والمبادئ الدولية.

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