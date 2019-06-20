جدل بعد تغريدة تصف محمد مرسي "بأخر الأنبياء"

أثارت الناشطة اليمنية توكل كرمان ردود أفعال غاضبة بعد وصفها للرئيس المصري السابق محمد مرسي بآخر الأنبياء وذلك في تغريدة تنعيه فيها عقب وفاته أثناء محاكمته في القاهرة يوم الاثنين الماضي.

وفي تغريدة على حسابها بموقع تويتر، اقتبست كرمان أبيات من قصيدة للشاعر السوري الراحل نزار قباني كتبها في رثاء الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

ووصفت كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، مرسي بآخر الأنبياء كما شبهت موته بقتل صحابة النبي محمد وهو ما دفع البعض لاتهامها بالمبالغة والمغالاة.

وزادت الاتهامات ووصلت إلى حد التكفير بعدما تبعت كرمان تغريدتها الأولى بأخرى تحمل صورة مرسي وكتبت فيها "صلوا عليه وسلموا تسليماً".

(قتلناك يا آخر الأنبياء

قتلناك ليس جديدا علينا

اغتيال الصحابة والأولياء ) pic.twitter.com/PDtRPIfmra — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 17, 2019

صلوا عليه وسلموا تسليما pic.twitter.com/oL15FouLi7 — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 19, 2019

ما هذا الكفر الذي تتحدثون به ....

هل أنتم مسلمون ...وماذا عن سيدنا محمد بن عبدالله ...أليس هو آخر الأنبياء...استغفري ربك واغتسلي وتشهدي...لان هذا من الشرك الأصغر لأنكم تؤلهوه ...اقسم بالله انا قرفان وانا بكتب الكلام ده — Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) June 17, 2019

هل تكفر هذه المارقه عندما تقول آخر الانبياء #محمد_مرسي والرسول صل الله عليه وسلم يقول انه خاتم الأنبياء والمرسلين

هذا كفر بواح لان الله ف محكم كتابه ذكر ان نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء والرسل

أسأل الله أن يلحقها بنبيها قريبا قبحها الله #حمله_نفديك_ياوطن # — عبدالعزيز الحارثي 🇸🇦 MBS🇸🇦 (@Abdelazez__0) June 18, 2019

وردت كرمان على الاتهامات بتغريدة أخرى قالت فيها إن مرسي من "أنبياء العدالة ورسل الحقيقة".

كل ثوار الربيع - والشهيد محمدمرسي بالطبع ابرزهم واحدهم- أنبياء العدالة ورسل الحقيقة وملائكة الرحمة والسلام،

فعليهم صلوات الله ورحمته وسلامه وعلى آلهم ومن اتبعهم واقتفى اثرهم أبد الآبدين — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 19, 2019

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