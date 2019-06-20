سكان جزيرة نرويجية يتمردون على مفهوم الزمن ويسعون للعيش بلا وقت!

في خضم جدل دائر في أوروبا حول جدوى التنقل بين توقيت شتوي وآخر صيفي والذي حسم جزء منه بإلغاء هذا التغيير السنوي بدءاً من عام 2021، يخرج سكان جزيرة نرويجية بفكرة غريبة ومثيرة للاهتمام.

فسكان جزيرة سوماروي أو "جزيرة الصيف" النرويجية يأملون بالتخلص من قيود الساعة والزمن، والكف عن محاولة تعويض الوقت الضائع في الشتاء أو الصيف بنسف مفهوم الزمن بمجمله، ويقوم نحو 350 شخصاً هم سكان الجزيرة حالياً بالحشد لحملة تجعل من جزيرتهم أول منطقة "خالية من الزمن" في العالم!

لكن ما الذي يعنيه هذا؟

ببساطة ما يطالب به السوماروييون هو إلغاء ساعات العمل بشكلها المعروف، والسماح للسكان بالقيام بما يريدون وقت ما يريدون، لأن علاقتهم بالوقت مختلفة تماماً عن أي منطقة أخرى في العالم.

ففي جزيرتهم القطبية يقضي السكان شهرين كاملين خلال الشتاء في ظلام دامس ليلاً نهاراً، في حين يحصل العكس في الصيف حيث تغرق الجزيرة بالشمس 24 ساعة من منتصف أيار/ مايو تقريباً وحتى نهايات تموز/ يوليو.

وبدأ أصحاب الحملة بطرح أسئلة تبدو منطقية، كالسؤال الذي طرحوه على صفحة الحملة على فيسبوك مثلاً :"كيف يمكنك أن تخمن الوقت في الصيف عندما لا يكون هناك ليل؟ حسناً هذا هو تماماً السبب وراء ما نقوم به! هنا في سوماروي نستمتع بكل لحظة من شمس منتصف الليل، حيث يعتبر فنجان قهوة مع الأصدقاء على الشاطئ الساعة الثانية صباحاً أمراً عادياً جداً".

الحملة بدأت بالتحرك جدياً على مستوى رسمي حيث قامت بتقديم عريضة للنائب عن الجزيرة كنت غودموندسن الأسبوع الماضي، والذي صرح لصحيفة محلية قائلاً إن الفكرة تبدو مثيرة جداً وعوض أن تركز الحكومة على الاختيار بين التوقيت الصيفي أو الشتوي ربما من الأجدر أن تفكر بهذه الحملة كخيار ثالث.

يذكر أن رغم حسم الاتحاد الأوروبي لفكرة الانتقال بين توقيتين شتوي وصيفي وتصويته في آذار/ مارس الماضي على وقف هذه العملية، يبقي قرار أي التوقيتين ستعتمد هذه الدول للعمل به بشكل دائم قيد الدراسة.

وبانتظار قرار المشرعين فيما يتعلق بتبني هذا المشروع، بدأ السياح عملياً بتبنيه على طريقتهم الخاصة، فباتوا يعلقون ساعاتهم على الجسر الذي يقود إلى الجزيرة، بالطريقة نفسها التي يتبعها العشاق حول العالم بتعليق أقفال على الجسور في المدن لتي يزوروها، في إشارة رمزية إلى التحرر من فكرة الزمن والوقت.

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