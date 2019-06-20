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اليمن

السعودية تعلن عن هجوم حوثي جديد استهدف مدينة الشقيق

 محادثة
بقلم:  Euronews 
السعودية تعلن عن هجوم حوثي جديد استهدف مدينة الشقيق
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قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن إن قوات الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا مقذوفا سقط ليل الأربعاء قرب محطة تحلية في مدينة الشقيق السعودية لكنه لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

وفي بيان بثته وكالة الأنباء السعودية قال التحالف إن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه". وتقع الشقيق في محافظة جازان بجنوب السعودية.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق قصفهم لمحطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم على علم بتقارير عن وقوع ضربة صاروخية استهدفت "بنية تحتية مهمة" في المملكة، لكن لم يدلوا بتفاصيل عن إضرار أو خسائر بشرية محتملة.

ويُنظر إلى الصراع في اليمن على نطاق واسع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، لكن الحوثيين ينفون تلقي أي أوامر من طهران ويقولون إنهم حملوا السلاح ضد الفساد.

وكثف الحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء أواخر عام 2014هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الشهور الأخيرة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

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