شركة للألعاب الجنسية تقاضي هيئة مواصلات نيويورك بسبب حملة إعلانات

قامت شركة دام برودكتس (Dame products) الأمريكية بمقاضاة هيئة مواصلات نيويورك (MTA) بسبب ما وصفته بانتهاج سياسات تمييزية بعدما رفضت وضع إعلانات منتجات الشركة بمرافقها.

واتهمت الشركة الهيئة بتطبيق معايير مزدوجة كما حرمتها من حقها في حرية التعبير والحماية المتكافئة اللتين يكفلهما الدستور الأمريكي.

وقالت الشركة في بيان مصور على موقعها الرسمي: "لا يجب أن ندع مؤسسات مثل الهيئة توصم العار بالمتعة الجنسية والدعوة إلى تحسين الرغبة الجنسية".

وقالت دام برودكتس إنها عملت مع الهيئة منذ شهر يوليو-تموز من العام الماضي من أجل الوصول إلى شكل نهائي لحملة إعلانية بمرافقها وهو ما كلف الشركة 150 ألف دولار قبل أن تبلغها الهيئة في ديسمبر-كانون الأول برفضها الحملة بحجة أنها تروج لأعمال جنسية "وهو ما تنافى مع معايير الهيئة".

وطبقا للشركة، قبلت هيئة المواصلات سابقاً وضع إعلانات لترويج منتجات علاج ضعف الانتصاب لصالح شركات أخرى وهو ما يمثل ازدواجية المعايير.

وعللت الهيئة موقفها في بيان قال إن "سياستها واضحة وتمنع أي إعلانات لترويج الألعاب والأجهزة الجنسية بينما تسمح بإعلانات الادوية المصرح بها من قبل هيئة الغذاء والدواء والخاصة بالاستخدام الجنسي للجنسين".

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