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إيطاليا

لماذا يضرم الحلاقون النار برؤوس زبائنهم؟

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بقلم:  Euronews 
حلاقة الشعر باستخدام النار - وصرة توضيحية
حلاقة الشعر باستخدام النار - وصرة توضيحية -
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Pexels - Edited
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تنويه: لا تفعل هذا في المنزل، الحلاقة باستخدام النار تتطلب مهارة عالية وشعرا كثيفا.

الحلاقة باستخدام النار ليست شيئا جديدا، على العكس، استخدامها يعود إلى قرون خلت، وفي إيطاليا استعمل الحلاقون خلال القرن المنصرم أعوادا مشتعلة لحلاقة وتشذيب الشعر على رؤوس زبائنهم. لكن يبدو أن أحد الحلاقين مازال متمكسا بهذه الطريقة.

تشرح فرانسيسكا بومبييري، مديرة صالون الحلاقة "أنتيكا باربريا كولا" في مدينة ميلانو لبزنس إنسايدر أهمية استخدام النار عند قص الشعر، فتقول إن اللهب يعمل على إغلاق سطح الشعرة الناتج عن القطع، مما يعزز قوة الكرياتين، المادة المسؤولة عن ثبات بنية الشعر، وهو ما يمنع تقصف الشعر في المستقبل.

وبعيدا عن إيطاليا، يستعمل بعض الحلاقين في باكستان والهند النار لحلاقة الشعر أيضا، وعادة ما يضيفون مواد لتسريع الاشتعال إلى الشعر، بل يستعمل بعضهم "ولاعة" لإضرام النار في رذاذ مثبتات الشعر، غير آبهين بعبارة "تحذير: قابل للاشتعال بشدة" المطبوعة على العبوة المضغوطة، كما يظهر في العديد من المقاطع الموجودة على موقع يوتيوب.

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