مقتل وجرح عدد من أفراد الدفاع المدني والمدنيين بغارات جوية بمقاطعة إدلب

قال عمال إنقاذ من هيئة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن إثنين من المسعفين وآخرين من المدنيين بينهم أطفال قضوْا تحت قصف غارات جوية نفذتها طائرات تابعة للحكومة السورية على ما يبدو آخر معقل للثوار في شمال البلاد.

المتحدث باسم الدفاع المدني قال إن الغارات الجوية استهدفت عدة قرى وبلدات في الشمال السوري بينها معرة النعمان والهبيط و معرة حرمة في ريف محافظة إدلب الجنوبي أدت إلى مقتل 16 شخصا بمن فيهم عناصر من الدفاع المدني.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن تسعة على الأقل قتلوا خلال غارات جوية شنها النظام السوري.

منذ أواخر أبريل/نيسان شنت القوات السورية هجوما مكثفا من الغارات الجوية في مناطق متعددة في شمال البلاد وهو ما أسفر عن خرق الهدنة التي أبرمتها روسيا وتركيا العام الماضي.

للمزيد على يورونيوز: