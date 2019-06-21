قيادي في الحرس الثوري الإيراني: القواعد الأمريكية وحاملة الطائرات في المنطقة في مدى صواريخنا

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة 21 يونيو/حزيران، إن القواعد الأمريكية بالمنطقة وحاملة الطائرات بالخليج تقع في مدى صواريخ إيرانية دقيقة التوجيه.

وقال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني في تصريح على التلفزيون الرسمي "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".

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