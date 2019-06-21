شاهد: أنثى حوت نفقت وهي تحاول يائسة إنقاذ رضيعها من شباك الصيد

عثرت جمعية ناشطة بيئية على أنثى حوت عنبر بالغة ورضيعها يطفوان بلا حياة وقد نفقا على سطح الماء في بحر طرمة قرب سواحل إيطاليا جراء اختناقهما بشبكة لصيد الأسماك.

جمعية "ماريفيفو Marevivo" الإيطالية قالت يوم الخميس 20 يونيو/حزيران إن خفر السواحل قاموا بالتحقيق بالأمر ووجدوا أن الحوت الأم نفقت أثناء محاولتها تحرير ابنها من شبكة الصيد الكبيرة، فاختنقت هي الأخرى بنفس الطريقة، حيث وجدوا جزءا من شبكة الصيد داخل فمها، بينما طفا صغيرها مغطىً بالشبكة بالكامل كما يظهر في المقطع المصور.

قالت روسالبا جيني رئيسة الجمعية إن الحادثة تشكل "خسارة كبيرة لتراثنا البيئي"، وأضافت بأن "ما يجعل الأمر أكثر مأساوية هو معرفتنا بأننا مسؤولون عن الخطأ".

وتأتي هذه الحادثة بعد شهور قليلة من العثور على حوت عنبر بالغ بطول 8 أمتار ميت قرب جزيرة سردينيا الإيطالية وفي جوفه حوالي 22 كيلوغراما من النفايات البلاستيكية.

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