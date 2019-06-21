رويترز: طهران تلقت الليلة الماضية رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤوليْن إيرانييْن قولهما إن سلطنة عمان نقلت رسالة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، إلى طهران، حذر فيها ترامب طهران من أن الهجوم العسكري صار وشيكاً.

وبحسب ما تقوله الوكالة، قال ترامب في رسالته "لا نريد الحرب بل محادثات" وهو منح طهران "فترة زمنية محددة" لبدء المحادثات.

ولم تكشف رويترز عن هوية مصادرها ولكنها قالت إن طهران ردت على عمان قائلة "إن الزعيم الأعلى (آية الله علي خامنئي) يعارض أي نوع من المحادثات مع أميركا، لكن الرسالة ستنقل إليه".

وحذرت إيران فوراً من العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أميركي.

اسقاط طائرة تحمل 35 شخصا

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة إن طهران امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في الخليج.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوية بالحرس الثوري قوله "كانت هناك طائرة أمريكية من طراز بي-8 على متنها 35 شخصا مع الطائرة المسيرة في المنطقة. هذه الطائرة دخلت أيضا مجالنا الجوي وكان من الممكن أن نسقطها لكننا لم نفعل".

أمريكا تتحمل العواقب

من جهتها ذكرت وكالة فارس للأنباء اليوم الجمعة أن إيران أبلغت الولايات المتحدة عبر السفير السويسري بأن واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب أي عمل عسكري ضد إيران.

ولأن واشنطن وطهران لا تربطهما علاقات رسمية، فإن السفير السويسري في طهران يمثل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزارة الخارجية، التي استدعت السفير، أبلغته أن إيران لا تريد حربا مع الولايات المتحدة.

أيضاً على يورونيوز: