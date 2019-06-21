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تركيا

مسؤول تركي: لا يمكن لأمريكا استبعادنا من برنامج إف-35

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بقلم:  Euronews  مع REUTERS WORLD (ARABIC)
مسؤول تركي: لا يمكن لأمريكا استبعادنا من برنامج إف-35
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قال إسماعيل دمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية الجمعة إن الولايات المتحدة لا يمكنها استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 بشكل أحادي لأن اتفاقية الشراكة لا تسمح بذلك.

وقال دمير للصحفيين "لا يمكن لبلد بمفرده أن يقول إنه لا يريدك ثم يستبعدك من البرنامج".

وأضاف "هذا ليس جزءا من الاتفاقية، هذا ليس أمرا يمكنك أن تقول ’أنا استبعدك’ منه، مشروع إف-35 هو شراكة ولا يوجد في الاتفاقية ما يشير إلى أنها تسمح بالاستبعاد أحادي الجانب لأي بلد".

وتختلف واشنطن وأنقرة منذ شهور بسبب عزم تركيا شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400. وتقول الولايات المتحدة إن تلك الأنظمة لا تتلاءم مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي وقد تعرض مقاتلات إف-35 للخطر. وتساهم تركيا في بناء هذه المقاتلات وتخطط لشرائها.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة وأثار هذا الاحتمال قلق المستثمرين وساهم في موجة بيع لليرة التركية هذا العام.

وقال دمير إن العقوبات قد يكون لها أثر قصير الأمد على صناعة الدفاع التركية.

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