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الولايات المتحدة الأمريكية

أمنية برفع راية داعش فوق البيت الابيض تتسبب في إدانة رجلين

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بقلم:  Amel Gara Ali 
أمنية برفع راية داعش فوق البيت الابيض تتسبب في إدانة رجلين
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ذكر الإعلام المحلي أن رجلين من منطقة شيكاغو أدينا بمناصرة تنظيم الدولة الإسلامية في قضية اتحادية اتهم فيها أحدهما لأنه عبر عن أمله في رؤية راية التنظيم ترفرف فوق البيت الأبيض.

وأدين إدوارد سكمنتي وجوزيف جونز، وكلاهما يبلغ من العمر 37 عاما، بتقديم دعم مادي وموارد لإرهابيين وذلك خلال جلسة محاكمة عقدت في محكمة بشيكاجو. وذكرت صحيفة (شيكاجو صن تايمز) أن سكمنتي أدين بالكذب على عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)

ووفقا للمدعي العام في المنطقة الشمالية بولاية ايلينوي فقد يواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا صدر الحكم عليهما في وقت لاحق.

وذكرت وثائق المحكمة أن الرجلين، وهما من زيون في ايلينوي التي تبعد نحو 80 كيلومترا شمالي شيكاجو، اتهما بموالاة الدولة الإسلامية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعم العنف بهدف مناصرة التنظيم المتشدد.

كما اتهما الرجلان بمناقشة دعم التنظيم مع عميلين سريين بمكتب التحقيقات الاتحادي ومخبر وعرض صور لهما مع راية التنظيم في متنزه عام.

وذكرت عريضة الاتهام المؤلفة من 77 صفحة أن سكمنتي قال للمخبر إنه يريد رؤية الراية ترفرف "على قمة البيت الأبيض".

كما اتهما أيضا بتوفير هواتف محمولة للمخبر لاعتقادهما أنها ستستخدم في تنفيذ تفجيرات خلال هجمات للتنظيم.

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