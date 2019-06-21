مقتل سبعة أشخاص في انفجار بمسجد للشيعة في شرق بغداد

قالت مصادر بالشرطة إن قنبلة انفجرت في مسجد للشيعة بشرق بغداد يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ووقع الانفجار في حي البلديات. وقال مصدر كبير بالشرطة إن حزاما ناسفا أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وتوقع المصدر ارتفاع عدد القتلى إذ أن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة.

ونفذ متشددون تفجيرات كبيرة في أماكن للشيعة خلال ذروة العنف الطائفي بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في 2003.

وتحسن الأمن في بغداد بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017 وصارت التفجيرات نادرة في المدينة.

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