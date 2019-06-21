شاهد: فقرة بدون تعليق لأفضل فيديوهات الأسبوع

بعيدا عن السياسة، كان للفن وخصوصا الرسم، مساحة واسعة من الأخبار التي احتلت العالم خلال هذا الأسبوع، انطلقت من قاع البحار لتصل إلى أعلى السطوح ...

الألوان تزين شوارع بوليفيا

في أحياء مركز لاباز في بوليفيا، زينت الألوان الفاقعة والرسومات جدران الأبنية القديمة المصنوعة من الطوب. هذه الخطوة أتت ضمن مشروع أطلق عليه اسم مشروع Mi Qhatu السياحي، الذي انطلق كجزء من مبادرة في ولاية هيدالغو المكسيكية. وكلف المشروع قيمة 4.5 مليون دولار أمريكي وتضمن رسومات غرافيتي ملأت أحياء المدينة.

كوبي يختار الرسم تحت الماء

بالنسبة للكوبي ساندور غونزاليس البالغ من العمر 42 عاما لا مكان للرسم أفضل من عدة أمتار تحت سطح البحر وسط أسماك الكاريبي الزاهية الألوان وتشكيلات الشعاب المرجانية الرائعة، حاملا معه اللوحات القماشية وغيرها من معدات الرسم التي يربطها بقطعة من معدن الرصاص كي لا تطفو على السطح. هواية اختار غونزاليس أن يجربها بنفسه مستخدما وسائل للرسم مثل الفحم أو الزيت، أدوات للرسم لا تتلاشى خلافا للألوان المائية أو ألوان الباستيل.

رسمة جدارية هي الأكبر في أوروبا

خلال عشرة أيام من العمل المستمر، استطاع الثناني الفرنسي إيلا وبيتر من إنجاز أضخم جدارية في أوروبا. اللوحة والتي تبلغ مساحتها 2.5 هكتار تجدها اليوم على سطح مبنى بافيليون 3 في حديقة أرض المعارض جنوب غرب باريس. وتعادل مساحتها مساحة أربعة ملاعب كرة قدم، وتم استخدام مئات الليترات من الدهان لإنجازها.