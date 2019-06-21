شاهد كيف استقبلت كوريا الشمالية الرئيس الصيني في أول زيارة منذ 14 عاما

قالت وسائل إعلام رسمية صينية يوم الجمعة إن الرئيس شي جين بينغ غادر كوريا الشمالية بعد استقبال حافل خلال زيارته التي استغرقت يومين.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس صيني لكوريا الشمالية منذ 14 عاما.

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية ابتسامات عريضة على وجهي الزعيمين في مطار بيونغيانغ، قبل أن يستقلا عربة مفتوحة في موكب مضى بهما في شوارع العاصمة.

ثم حضر الزعيمان عرضا بعنوان (الاشتراكية المنيعة) أعد خصيصا لزيارة شي وتضمن أغاني مثل (لا صين جديدة بغير الحزب الشيوعي) و(أحبك يا صين) حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

كان رئيس الصين قد وصل العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ يوم الخميس في زيارة تستغرق يومين هي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما. وحظي باستقبال حافل تضمن أداء أغنية (أحبك يا صين) ورفع آلاف الأشخاص لافتات تشكل وجه الرئيس الصيني وعلم بلاده.

الحليفان الشيوعيان

والصين هي الحليف الكبير الوحيد لكوريا الشمالية. وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونغيانغ في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية وفي ظل انهيار محادثات نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة أيضا قبل أسبوع من اجتماع الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان وسط خلاف تجاري بين البلدين.

ونسبت الوكالة إلى كيم قوله إن زيارة الرئيس الصيني "حاسمة" لإظهار ثبات علاقة الصداقة بين بلديهما للعالم.

غير أن العلاقات شابها التوتر في فترات وبخاصة بسبب البرنامج النووي الكوري الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا عن الرئيس الصيني قوله إن بكين وبيونجيانج مُتفقتان على أن التوصل لتسوية سياسية للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية هو "توجه لا بديل له" وأن هناك حاجة إلى الالتزام بمحادثات السلام.

وأشاد الرئيس الصيني يوم الخميس بجهود بيونغيانغ على صعيد نزع الأسلحة النووية وقال إن العالم يأمل أن تتمكن كوريا الشمالية والولايات المتحدة من إجراء محادثات فيما بينهما وأن تكلل هذه المحادثات بالنجاح.

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