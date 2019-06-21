شاهد: من فرط حماسه لمقابلة رئيس الوزراء الإيطالي خرج بملابسه الداخلية

بينما كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يستمتع بمشهد بانورامي ساحر يطل من شرفة فندق بمدينة نابولي الإيطالية فوجئ بأحد المعجبين يقفز إلى شرفة البناء المقابل لملاقاته من دون سرواله الداخلي.

عدسات الكاميرا التي كانت تتابع كونتي التقطت مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رافاييل كابواسو ملوحا بيده "بخجل" لرئيس الوزراء الإيطالي الذي بدت على وجهه مشاعر الدهشة. كابوسو قال في وقت لاحق إنه كان ينتظر لقاء كونتي بفارغ الصبر لكن عندما علم بخروجه إلى الشرفة المقابلة لم يحظ بالوقت الكافي لارتداء سرواله.