الأمير تشارلز يلتقي جيمس بوند في موقع تصوير فيلمه الخامس والعشرين

جولة سينمائية قام بها الأمير تشارلز في ستوديوهات باينوود البريطانية للتعرف على موقع تصوير آخر أفلام الجاسوس الانكليزي جيمس بوند، عميل المخابرات البريطانية الشهير بـ 007 الذي عرف بحبه للنساء والسيارات.

تشارلز تعرف على بعض عمال الفيلم التقنيين والفنيين أثناء تصوير مشهد داخلي حيث عرض عليه فريق العمل بعض اللقطات تم تصويرها، كما التقى أيضا بجيمس بوند شخصيا والذي يقوم بدوره الممثل البريطاني دانييل كريغ والتقى الممثلة البريطانية ناومي هاريس والممثل رالف فينيس.

وقام كريغ بتعريف تشارلز على بعض السيارات المستخدمة في الفيلم مثل سيارة آستون مارتن (من فيلم غولدن آي) والتي كانت موجودة أمام مدخل موقع التصوير بشكل جُهز خصيصا لاستقبال أمير ويلز.

فيلم جيمس بوند بإصادره الخامس والعشرين سيصل صالات العرض في شهر أبريل - نيسان القادم.

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