لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

فرنسا

مقتل ثلاثة أشخاص في حريق بباريس

 محادثة
بقلم:  Euronews 
صورة من المبنى الباريسي حيث اندلعت النيران
صورة من المبنى الباريسي حيث اندلعت النيران -
حقوق النشر
M.Lefevre
حجم النص Aa Aa

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب رابع بجروح بالغة في حريق شبّ اليوم، السبت، لسبب لم يحددّ بعدُ، في مبنى يقع في الدائرة السادسة عشر من العاصمة الفرنسية، باريس.

وبحسب ما يقوله فلوريان لوانتييه، مسؤول في جهاز الإطفاء الباريسي، اندلع الحريق في الخامسة فجراً في مبنى مؤلف من ستة طوابق، وأدى إلى إصابة 27 شخصاً آخرين بجروح طفيفة، بينهم إطفائي.

ووصف لوانتييه العملية بالمعقدة وأضاف أن الشرطة نجحت بإخماد النيران في العاشرة صباحاً بشكل تام. ومن بين القتلى، شابة فرنسية، رمت نفسها من أحد الطوابق، وشخصان آخران عثر على جثتيهما متفحمتين.

وتقول السلطات الباريسية إنها دفعت بـ 200 إطفائي لإخماد الحريق، ونحو خمسين آلية، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة والعناصر الطبية، ما أدى إلى إنقاذ نحو 15 شخصاً.

أيضاً على يورونيوز:

المصادر الإضافية • وكالة الصحافة الفرنسية