مقتل ثلاثة أشخاص في حريق بباريس

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب رابع بجروح بالغة في حريق شبّ اليوم، السبت، لسبب لم يحددّ بعدُ، في مبنى يقع في الدائرة السادسة عشر من العاصمة الفرنسية، باريس.

وبحسب ما يقوله فلوريان لوانتييه، مسؤول في جهاز الإطفاء الباريسي، اندلع الحريق في الخامسة فجراً في مبنى مؤلف من ستة طوابق، وأدى إلى إصابة 27 شخصاً آخرين بجروح طفيفة، بينهم إطفائي.

ووصف لوانتييه العملية بالمعقدة وأضاف أن الشرطة نجحت بإخماد النيران في العاشرة صباحاً بشكل تام. ومن بين القتلى، شابة فرنسية، رمت نفسها من أحد الطوابق، وشخصان آخران عثر على جثتيهما متفحمتين.

وتقول السلطات الباريسية إنها دفعت بـ 200 إطفائي لإخماد الحريق، ونحو خمسين آلية، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة والعناصر الطبية، ما أدى إلى إنقاذ نحو 15 شخصاً.

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