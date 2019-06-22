تحالف المعارضة الرئيسي بالسودان يوافق على مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي

قال التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان يوم السبت إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على كل النقاط الواردة فيه والتي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية.

وقال بابكر فيصل المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير إنه كان من المقرر أن يجتمع التحالف مع المبعوث الإثيوبي يوم السبت لكن الاجتماع تأجل. ومضى يقول "المسودة تضع جميع الأطراف على المحك".

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المجلس العسكري في السودان يقول إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد قال يوم الأربعاء إن المجلس مستعد للاجتماع مع تحالف المعارضة للتفاوض بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد، وذلك بعد انهيار المحادثات في أعقاب عملية فض اعتصام أسفرت عن مقتل العشرات.

وأضاف البرهان "الآن إحنا جاهزين علشان نكمل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير... إحنا لا ننكر دوره في الانتفاضة أو في الثورة الشعبية.. قيادتهم للجماهير".

وتوقفت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قبل انهيارها تماما عندما اقتحمت قوات الأمن موقع اعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو- حزيران الجاري مما أسفر عن مقتل العشرات.