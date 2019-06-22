الرئيس الفرنسي يمنح إلتون جون وسام "جوقة الشرف الوطني"

منح الرئيس إيمانويل ماركون يوم الجمعة نجم الروك البريطاني إلتون جون، "وسام جوقة الشرف الوطني" وهو الوسام المدني الأعلى في فرنسا.

ويأتي التكريم خلال تواجد إلتون في باريس ضمن فعاليات عيد الموسيقى العالمي، واستغل كل من ماكرون ونجم الروك الفرصة لحشد الجهود الدولية لمحاربة مرض الإيدز.

وقال جون في كلمته:"لطالما شكلت محاربة الإيدز شغفا لي، كالغناء تماما، معركتي اليومية ضد هذا المرض تذكرني بروح الإنسان القوية، وبأن الأشياء التي تزيدنا تماسكا أكثر من تلك التي تفرقنا".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي:"ما يزال الإيدز منتشرا في العالم، علينا أن نفعل الكثير لنقنع الناس بضرورة حماية أنفسهم من هذا المرض، هي ليست مشكلة أجيال سابقة، بل هي مشكلة جيل الشباب أيضا".

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ودعا ماكرون العالم إلى جمع حوالي 11 مليار دولار خلال مؤتمر "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز"، الذي سيعقد في ليون خلال شهر أكتوبر القادم، لتسخيرها في حملات مكافحة الإيدز في السنوات الثلاث القادمة.

يذكر أن منظمة إلتون جون التي احتفلت بعيدها الخامس والعشرين العام الماضي، كان قد جمعت حوالي 350 يورو كتبرعات لمكافحة الإيدز.