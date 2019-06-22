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إيران

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران سترد بحزم على أي عدوان أميركي

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بقلم:  Euronews 
صورة نشرتها أمس وكالة تسنيم لمَا تقول طهران إنها أجزاء من الطائرة الأميركية التي تم إسقاطها
صورة نشرتها أمس وكالة تسنيم لمَا تقول طهران إنها أجزاء من الطائرة الأميركية التي تم إسقاطها -
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Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في حوار أجراه مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء إن "طهران ستردّ بحزم على أي اعتداء وتهديد أميركيين"، بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف المتحدث عباس موسوي "لن نسمح بأي انتهاك للحدود الإيرانية. إيران ستواجه بحزم أي اعتداء أو تهديد مصدره أميركا".

وارتفع منسوب التوتر بين طهران وواشنطن في الأسبوع الأخير بعدما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة تجسس أميركية، قال إنها اخترقت مجاله الجوي. ونفت واشنطن ذلك مؤكدة على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس، الجمعة، إنه أوقف عملية عسكرية ضدّ أهداف إيرانية في الدقائق العشر الأخيرة، فيما ذكرت رويترز أن سلطنة عمان حملت رسالة منه إلى طهران ليل الخميس-الجمعة.