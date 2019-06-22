وزيرا المالية المصري والأردني يشاركان في مؤتمر البحرين

أكدت كل من مصر والأردن يوم السبت مشاركتها في مؤتمر البحرين الذي ترعاه الولايات المتحدة، لعرض خطة السلام في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية فإن وفدا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في المؤتمر، يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف البيان:"موقف الأردن الراسخ والواضح بأنه لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

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من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في مؤتمر البحرين بشأن التنمية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية.

وتعقد ورشة البحرين الاقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو حزيران الجاري بالتعاون مع الولايات المتحدة .

وبحسب وثائق سيعرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي الخطة البالغ حجمها 50 مليار دولار أمام المؤتمر وتضم 179 مشروعا للبنية التحتية وقطاع الأعمال. وانتقد الفلسطينبون النهج الحالي لاحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.