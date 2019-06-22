شركة اتصالات تقول إن سلطات ميانمار أمرت بقطع الإنترنت عن ولاية راخين

قالت تلينور غروب، وهي شركة كبيرة للاتصالات في ميانمار، اليوم، السبت، إن السلطات في البلاد أصدرت أمراً لجميع شركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت في ولاية راخين الغربية.

وتعيش راخين نزاعاً وسط تصاعد للتوتر في المنطقة حيث تقاتل القوات الحكومية مسلحين من أقلية عرقية.

وأضافت الشركة أن وزارة النقل والاتصالات أصدرت أمراً لجميع شركات الاتصالات بتعليق خدمات الإنترنت "مؤقتاً" في تسع مدن في ولايتيْ راخين وتشين المتجاورتين لدواع "اضطراب السلم واستخدام الإنترنت في تنسيق أنشطة غير قانونية".

وذكر البيان أن القرار بدأ سريانه في وقت متأخر يوم الجمعة.

وقالت الشركة "تطلب تلينور ميانمار المزيد من التوضيح بشأن سبب قطع الاتصالات وتؤكد على أن حرية التعبير عبر إتاحة خدمات الاتصالات ينبغي أن تستمر لأغراض إنسانية".

وامتنع متحدث باسم وزارة النقل والاتصالات عن التعليق على القرار.

وأصبحت ولاية راخين في دائرة الضوء بعد لجوء نحو 730 ألفا من مسلمي الروهينغا فيها إلى بنغلادش المجاورة فراراً من حملة عسكرية رداً على هجمات نفذها مسلحون عام 2017.

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