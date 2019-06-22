للمرة الأولى علماء يوثقون غناء حوت نادر في المحيط الهادئ

سجل علماء من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، لأول مرة غناء لواحدة من أندر الحيتان على هذا الكوكب، وهو الحوت الصحيح في شمال المحيط الهادئ.

استخدم باحثو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مسجلات صوتية مثبتة لالتقاط نداءات نمطية التي تصدرها الحيتان في شمال المحيط الهادئ.

ومن جانبها قالت جيسيكا كيرس، عالمة الأحياء البحرية في بمصايد الأسماك في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق أغاني الحوت، كانت جيسيكا قد تحدثت إلى خبراء الحيتان في شمال الأطلسي لتأكيد أن الغناء لم يتم توثيقه من قبل.

وعلى مدى 8 سنوات، اكتشف الباحثون أربع أغنيات مميزة على في خمسة مواقع في بحر" بيرنغ" في المحيط الهادي.

هناك فقط حوالي 30 الحيوانات المتبقية. لقد قضى الصيادون تقريبًا على الحيتان البطيئة الحركة، والتي لا تزال عائمة بعد الموت.

تشتهر الحيتان الحدباء وحيتان البوهيد وغيرها بأغانيها. وفي دراسة ميدانية أجريت عام 2010، رأى باحثو مصايد الأسماك في" نوا NOAA" لأول مرة أصواتًا غريبة لم يتمكنوا من التعرف عليها.

وقال كورنس" اعتقدنا أنه ربما يكون حوتا صحيحا، لكن لم يكن لدينا تأكيد مرئي".

استخدم العلماء مسجلات صوتية في المرساة لالتقاط هذه الأغنية الخاصة بحوت شمال المحيط الهادئ في بحر بيرنج.

فحص الباحثون بيانات طويلة المدى من مسجلات صوتية وأنماط صوتية ملحوظة. وقال كرينس إن هناك سبع سنوات من الإحباط لأنهم لم يتمكنوا أبداً من تأكيد أن الأصوات جاءت من الحيتان.

جاء هذا الاختراق في عام 2017. واستمعت كرانس وفريقها إلى واحدة من أغاني الحوت في الوقت الفعلي من المسجلات الصوتية على العوامات. هذا سمح لهم بتثليث موقف الحوت الذي يصنع الأغنية. الدراسات الاستقصائية السابقة والدراسات الوراثية، وحددوا له باعتباره الحوت الذكور الصحيحة.

وقال كيرنس:"انه رائع الحصول على التأكيد أخيرًا عندما كنا في البحر ، إنه حوت صحيح، وهو ذكر يغني".

الحيتان اليمنى تصدر مجموعة متنوعة من الأصوات. انه نداء يبدو وكأنه طلقة نارية.

كما قالت كرانس "لتتكون أغنية، يجب أن تحتوي الأصوات على سلسلة من الوحدات ذات النمط الإيقاعي التي يتم إنتاجها بطريقة متسلسلة لتشكيل أنماط يمكن التعرف عليها بوضوح ".

وقالت: "إنها سلسلة من الأصوات المتكررة، التي يتم إنتاجها بطريقة نمطية ومنتظمة.

من الناحية الهيكلية، في توقيت وعدد الأصوات، تشبه أغاني الحوت اليمنى أغنيات الفظ الأطلسي. كلاهما مليء بالنبضات، كما يصدر الفظ أصواتا تشبه أصوات الطلقات النارية.

وقال كرانس إن هذا الاكتشاف يثير الكثير من التساؤلات.

هل هي الفئة الوحيدة الموجودة التي تغني أم توجد غيرها في مجتمعات أخرى؟

"قال كرانس"قد يكون هناك عدد قليل منهم غادروا ، لأنهم يشعرون بالحاجة إلى الاتصال أو الغناء أكثر"، و لكنه مجرد احتمال و ليس بالمؤكد، و ربما يقومون بنسخ الحدباء، غالبًا ما تظهر حيتاننا اليمنى مرتبطة بالحيتان الحدباء ".

يجعل بحر بيرينغ البعيد دراسة الحيتان الصحيحة تحديا لايزال متواصلا، ففي السنوات الأخيرة لم لا يرى باحثو مصايد الأسماك في "نوا NOAA" أي حيتان صحيحة في رحلاتهم الصيفية.

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