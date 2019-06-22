شاهد: صفعة على وجه رئيس السيلفادور فلسطيني الأصل من نظيره المكسيكي

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس 20 يونيو/حزيران، يظهر فيه رئيس السيلفادور الفلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة وهو يتلقى ضربة على ذقنه من نظيره المكسيكي اليساري أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، أثناء زيارة كان يقوم بها الجانبين لمدينة تاباشولا المجاورة لولاية شياباس المكسيكية لتوقيع اتفاق زراعي ثنائي بين البلدين.

وأثناء الوقوف لاتخاذ صورة تذكارية، تقدم الرئيس المكسيكي لمد يده إلى نظيره السلفادوري البالغ من العمر 37 عاما، في محاولة لتشابك الأيادي، إلا أن يده ومن دون انتباه أتت كـ "صفعة من نوع آخر" على ذقن الأخير.

وأجمعت وسائل الإعلام المحلية في كلا البلدين، إلى أن الفيديو يؤكد أن "ما حدث لم يكن مقصودا، بل هو يعكس ارتباك في يدي الرئيسين".

هذا وأكمل أبو كيلة الذي استلم منصبه حديثا، التقاط الصور وهو يبتسم وكأن شيئا لم يكن.

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