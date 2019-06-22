صوت السيسي وأبو تريكة يشغلان المصريين في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد حفل قدّم أمام أكثر من سبعين ألف متفرج في استاد القاهرة.

وتوافق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن حفل افتتاحية البطولة، التي تستضيفها مصر، كان ناجحاً كما وصفه البعض الآخر بـ"المبهر". وعبّر مغردون مصريون وإعلاميون عن سعادتهم وفخرهم بالافتتاح.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز 1-صفر على زيمبابوي، بعد عرض غير مقنع. وأقيمت المباراة الأولى في استاد القاهرة، مباشرة بعد العرض الافتتاحي، وكانت الأولى للمنتخب المصري هناك منذ أربع سنوات.

وسجل الجناح محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الوحيد في الدقيقة 41 ليمنح المنتخب المصري ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته مؤقتاً.

#اهتف_لتريكة

ودعا مغردون، قبل الافتتاحية بأيام، الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة إلى الهتاف باسم نجم كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، لأسباب تداخلت فيها الرياضة بالسياسة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اهتف_لتريكة، منذ أيام، وطلب من المشجعين أن الهتاف باسمه في الدقيقة 22 من مباراة الافتتاحية ضدّ زمبابوي، في إحالة إلى رقم القميص الذي لبسه أبو تريكة عندما لعب لصالح الأهلي.

أبو تريكة الذي توّج مع المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية مرتين في العام 2006 و2008، لديه جمهور واسع في مصر، وأثار انتقادات البعض في مصر بعد أن كان من أوائل المعزين في موت الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.

ونجح الهاشتاغ سريعاً بالانتشار في الفضاء الافتراضي المصري، وتصدر قائمة الهاشتاغات الرياضية لساعات.

يذكر أن أبو تريكة غرّد قبل إطلاق الصافرة الأولى في البطولة وتمنى "كل التوفيف للمنتخب الوطني"، الأمر الذي رأى فيه مغردون دليلاً على حسن أخلاقه، رغم ابتعاده "القسري" عن البلاد بسبب ملاحقته قضائياً.

وبعد المباراة تناقل مغرودن على تويتر فيديوهات من الاستاد للحظة الهتاف باسم النجم المصري.

#صوت_السيسي

أثار صوت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال إلقائه كلمة الافتتاح في البطولة، استغراب وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال البعض الآخر إن خطأ تقنياً حصل.

والواقع أن جميع الذين سمعوا كلمة الرئيس المصري لاحظوا أن فيها بعض "المطّ" كما يقال بالعامية، وأنها كانت بطيئة إلى حد ما. بطبيعة الحال أثار الأمر ردوداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبنى البعض فرضية المشكلة التقنية فيما لم يصدر أيّ تعليق رسمي على ما حدث من قبل المنظمين. بأي حال، اجتاح هاشتاغ #صوت_السيسي مواقع التواصل الاجتماعي.