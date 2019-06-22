تمديد حالة الطوارئ في سريلانكا للشهر الثالث بعد تفجيرات "عيد القيامة"

مددت سريلانكا يوم السبت قانونا يمنح قوات الأمن صلاحيات طارئة لثالث شهر بعد تفجيرات عيد القيامة التي استهدفت فنادق وكنائس وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

ونظرا لأن القانون يتيح احتجاز واستجواب المشتبه بهم دون أمر من المحكمة، ألقت الشرطة والجيش في سريلانكا القبض على أكثر من مئة مشتبه به في حملة بعد الهجمات التي نفذها متشددون.

وأصدر الرئيس مايثريبالا سيريسينا تعليمات بتمديد القانون لشهر آخر اعتبارا من منتصف ليلة يوم الجمعة وفقا لإعلان بالجريدة الرسمية اطلعت عليه رويترز.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

بعد تفجيرات عيد القيامة.. سريلانكا تستلم خمسة مشتبهين من السعودية

استقالة جماعية لمسؤولين مسلمين في سريلانكا تضامناً مع وزير الصناعة

بالفيديو: هجوم على منازل ومساجد وممتلكات مسلمين في سريلانكا

وتقول السلطات إنه تم احتواء تهديد شن المزيد من الهجمات مضيفة أن أجهزة الأمن فككت معظم الشبكة المرتبطة بالتفجيرات لكن العمليات لا تزال مستمرة للعثور على أي مشتبه بهم متبقين.

وقال سيريسينا في الإعلان إن تمديد حكم الطوارئ "يصب في مصلحة الأمن العام والحفاظ على النظام العام والموارد والخدمات الأساسية للحياة في المجتمع".