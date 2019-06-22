مجددا ترامب في مرمى الانتقادات والسبب خطأ إملائي

ليست المرة الأولى التي يخطأ فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إملائيا في تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفيض التعليقات الساخرة والانتقادات.

مجددا الرئيس في مرمى الانتقادات

وفي سلسلة تغريدات نشرها ترامب صباح اليوم الجمعة 21 يونيو/حزيران، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، شرح الرئيس كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران، ردا على اسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.

وقال "كنا مستعدين للرد الليلة الماضية بضرب ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. كان الرد 150، هذا الرد جاء من أحد الجنرالات"، مشيرا إلى أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.

أما الخطأ فوقع في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب، فبدلا من أن يقول "لوكد آند لودد" بمعنى "جاهزون للرد"، قال في التغريدة "كوكد آند لودد"، بمعنى أن "الطعام جاهز" مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.

لم تكن الأولى

هذا وأخطأ ترامب سابقا في تغريدة "تحدّث فيها عن قراره حول الانسحاب من سوريا، وعن دور روسيا وإيران"، وكتب حينها "نحن نقوم بعملهم" ليخطأ في استخدام كلمة "there"عوضا عن الكلمة الصحيحة وهي "their".

بحيث تفيد كلمة "there" التي استخدمها ترامب الإشارة إلى المكان، وتفيد كلمة "their" التي كان عليه استخدامها الدلالة إلى عملهم هم.

وحينها لم يسلم الرئيس أيضا من الانتقادات.

للمزيد على يورونيوز:

مراسل إن.بي.سي: ترامب مستعد للتفاوض مع الزعيم الإيراني الأعلى أو روحاني

قيادي في الحرس الثوري الإيراني: القواعد الأمريكية وحاملة الطائرات في المنطقة في مدى صواريخنا

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق النفط

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: