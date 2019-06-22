كوشنر: استثمارات ب50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان في إطار "صفقة القرن"

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار في البيت الأبيض إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء أن الخطة تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة بغزة>

وبحسب ما صرح به كوشنر، فإن خطته تقوم على استثمار 50 مليار دولار في المنطقة، وهو ما سيخلق مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سيخفض نسبة البطالة الحالية والتي تبلغ 30%.

وتابع:"مدة تطبيق هذه الخطة عشر سنوات، سيخول الفلسطينيين مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي، تم مراجعة هذه الخطة من قبل مجموعة من الاقتصاديين والدول، ونأمل أن نتمكن من طرحها مع رجال أعمال وشركات استثمار".