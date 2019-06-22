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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: نتجه لفرض عقوبات جديدة على طهران والخيار العسكري لا يزال قائما

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بقلم:  Euronews 
ترامب متحدثا مع الصحافيين في البيت الأبيض
ترامب متحدثا مع الصحافيين في البيت الأبيض -
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REUTERS/Carlos Barria
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، السبت، إن واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على طهران بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وأضاف ترامب أن الهدف من العقوبات هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وحول دور مستشار الأمن القومي، جون بولتون، في المسألة الإيرانية، وهو يعتبر من بين أحد أبرز المتشددين في ملف طهران، قال ترامب للصحافيين الذين تحدث إليهم أمام البيت الأبيض "بولتون بالتأكيد من الصقور ولكنه يستمع إلى الجميع في الملف الإيراني".

وأمل ترامب أن تكون إيران ذكية، وأن تهتم لأمر الشعب الإيراني.

وتراجع ترامب في الدقائق العشر الأخيرة، بحسب ما قاله، عن توجيه ضربات عسكرية لمواقع إيرانية منذ أيام على إثر إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيّرة.

ومع ذلك لم يلغ ترامب اليوم خلال مداخلته احتمال التدخل العسكري، حيث قال "العمل العسكري ضد إيران لا يزال على الطاولة"، أي بقول آخر، لا يزال احتمالاً قائماً.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران، مضيفاً أنه من المهم البدء بصفحة جديدة (البدء من الصفر) مع الجمهورية الإسلامية.

في هذا السياق استغل ترامب الشعار الأمريكي الشهير قائلاً "لنجعل إيران عظيمة مجدداً".

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