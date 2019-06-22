شاهد: رئيس الوزراء الهندي يظهر قدراته على ممارسة اليوغا

أظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرونة جسدية عالية خلال مشاركته الآلاف من الأشخاص في الاحتفال باليوم العالمي لممارسة رياضة اليوغا.

وشارك الآلاف من الهنود في إحياء الحدث السنوي بالعاصمة نيودلهي ومدينة رانشي حيث انضم مودي للحضور.

وقال مودي قبل مشاركته التي امتدت لقرابة الساعة: "ليكون شعارنا يوغا من أجل السلام والانسجام والتقدم".

وأعلنت الأمم المتحدة عام 2014 يوم 21 يونيو-حزيران يوماً عالمياً للاحتفال برياضة اليوغا.

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