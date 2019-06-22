بالفيديو: توقيف 6 مصريين وتونسي لتهريبهم مهاجرين عبر المتوسط

أوقفت السلطات الإيطالية يوم السبت سبعة صيادين، بعد أن تم تصويرهم وهم يساعدون مهاجرين غير شرعيين على عبور المتوسط.

وكانت طائرة استطلاع تابعة لحرس الحدود التابع للاتحاد الأوروبي "فرونتيكس" قد صورت مقطع فيديو لمهربين على مسافة 100 كيلومترا جنوب جزيرة لامبيدوسا.

وفي مقطع الفيديو يظهر طاقم قارب الصيد وهم ينقلون حوالي 81 مهاجرا إلى قارب صغير، توجه بعدها إلى إيطاليا، بينما عاد قارب الصيد إلى الشواطئ الليبية.

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وقد تمكن قارب تابع لحرس الحدود الإيطالي من ملاحقة قارب الصيد في المياه الدولية، قبل وصوله إلى ليبيا وإيقاف طاقمه وهم ستة مصريين وتونسي.

يذكر أن طاقم قارب الصيد تركوا المهاجرين بدون ماء أو غذاء، وأن هؤلاء تم انقاذهم ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا.