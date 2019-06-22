ما هي شركات الطيران العالمية التي اتخذت تدابير بشأن استخدام المجال الجوي الإيراني؟

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يوم الخميس يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق فوق المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان بسبب زيادة التوتر في المنطقة.

واتخذت بعض شركات الطيران العالمية تدابير احتياطية بعد الأمر الصادر عن الإدارة الأمريكية.

وفيما يلي بعض البيانات التي صدرت عن شركات طيران غير أمريكية:

الخطوط الجوية الهندية

قالت المديرية العامة للطيران المدني في الهند في تغريدة على تويتر إن كل شركات الطيران الهندية قررت وبالتشاور معها تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب.

وأضافت المديرية أن كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك.

طيران الخليج

طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، قالت إنها تبحث تغيير مسار الرحلات وتعمل مع السلطات على خطط طوارئ لاتباعها إذا شهدت الأوضاع مزيدا من التصعيد.

الاتحاد للطيران

الاتحاد للطيران، التي كانت تحلق في المنطقة صباح يوم الجمعة، قالت إنها وافقت على تغيير عدد من مسارات الطائرات من وإلى الخليج بعد مشاورات مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

كاثاي باسيفيك

كاثاي باسيفيك، وهي شركة الخطوط الجوية الوطنية لهونج كونج، قالت يوم الجمعة إن رحلاتها لن تحلق في المجال الجوي فوق مضيق هرمز وإن الشركة ستراجع المناطق المذكورة لضمان الحفاظ على سلامة كل مسارات الرحلات.

طيران الإمارات

طيران الإمارات أصدرت بيانا يوم الجمعة قالت فيه "نظرا للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الإمارات إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدا عن منطقة أي مخاطر محتملة".

فلاي دبي

فلاي دبي، وهي الشركة الشقيقة لطيران الإمارات، قالت إنها عدلت بعض مسارات الرحلات القائمة في المنطقة وستطبق مزيدا من التغييرات إذا اقتضت الضرورة.

الخطوط الجوية البريطانية

الخطوط الجوية البريطانية أعلنت التزامها بإرشادات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بتجنب المجال الجوي الإيراني. وقالت إن رحلاتها ستستمر باستخدام مسارات بديلة.

KLM الهولندية

(كيه.إل.إم) الهولندية قالت عبر متحدث باسمها يوم الجمعة إن رحلاتها لن تمر فوق مضيق هرمز.

كانتاس الأسترالية

كانتاس الأسترالية قالت يوم الجمعة إنها تعدل مسارات رحلاتها في منطقة الشرق الأوسط لتجنب العبور فوق مضيق هرمز وخليج عمان حتى إشعار آخر.

إير فرانس

الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) قالت إن رحلاتها لا تمر فوق مضيق هرمز وإن الشركة على اتصال دائم مع سلطات الطيران المدني في فرنسا وأوروبا لتقييم أي مخاطر محتملة.

الخطوط الجوية النرويجية

الخطوط الجوية النرويجية قالت عبر متحدث باسم الشركة إن ليس لديها رحلات من المقرر مرورها فوق إيران يوم الجمعة "لكننا نراقب الموقف عن كثب وسنحول مسار رحلات إذا اقتضت الضرورة".

الخطوط الجوية الاسكندنافية

الخطوط الجوية الاسكندنافية (إس.إيه.إس)، وهي الناقل الوطني للسويد، قالت عبر متحدث باسمها إنها تتابع الموقف رغم عدم تسييرها رحلات في تلك المنطقة.

سنغافورة إيرلاينز

سنغافورة إيرلاينز قالت عبر متحدث باسمها يوم الجمعة إن رحلاتها ستتخذ مسارات أطول قليلا لتجنب منطقة مضيق هرمز بسبب التوتر القائم.

لوفتهانزا

لوفتهانزا الألمانية قالت إنها توقفت عن تسيير رحلاتها فوق أجزاء من إيران لكنها ما زالت تخدم العاصمة طهران.

الخطوط الجوية الماليزية

الخطوط الجوية الماليزية قالت إنها تجنبت المجال الجوي فوق مضيق هرمز في رحلاتها من وإلى لندن وجدة والمدينة.

خطوط لوت البولندية

خطوط لوت الجوية البولندية قالت إنها قررت تغيير مسارات الرحلات من وإلى سنغافورة بسبب التوتر في مضيق هرمز وخليج عمان.

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