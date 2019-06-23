شاهد: مايك جاغر يعود إلى المسرح مع ذا رولينغ ستونز بعد جراحة في القلب

عاد مايك جاغر، المغني الرئيسي لفرقة ذا رولينغ ستونز، إلى خشبة المسرح في أول حفل موسيقي بعد تعافيه من جراحة في القلب وذلك مع انطلاق جولة مؤجلة لفرقة الروك الشهيرة في أمريكا الشمالية.

وافتتحت الفرقة البريطانية المخضرمة جولتها التي تحمل اسم (نو فيلتر) في استاد سولديار فيلد بمدينة شيكاغو الأمريكية الذي يضم 61500 مقعد بعدما تأجلت الجولة التي تشمل الولايات المتحدة وكندا حتى يتلقى جاجر العلاج الطبي.

وبدأت الفرقة الحفل الذي كانت تذاكره مباعة بالكامل بأغنيتها الناجحة (ستريت فايتنغ مان) فيما تحرك جاغر وهو يغني على المسرح بأسلوبه المعتاد.

وخضع جاغر (75 عاما) لجراحة استبدال صمام في القلب بمدينة نيويورك في مطلع أبريل نيسان وفي مايو أيار طمأن معجبيه على أنه استعاد لياقته بنشر مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه وهو يرقص في صالة ويقفز في الهواء.