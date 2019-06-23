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مرشح الحزب الحاكم في انتخابات اسطنبول يقر بهزيمته ويهنئ مرشح المعارضة إمام أوغلو

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بقلم:  Euronews 
مرشح الحزب الحاكم في انتخابات اسطنبول يقر بهزيمته ويهنئ مرشح المعارضة إمام أوغلو
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هنأ مرشح الحزب الحاكم في اسطنبول بن علي يلدريم مرشح المعارضة إمام أوغلو، يوم الأحد بعد اظهار النتائج تقدمه، في خطوة تظهر اقرار يلدريم بهزيمته.

وكانت قناة سي إن إن ترك قد ذكرت أن مرشح حزب الشعب الجمهوري متقدم في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت اليوم، وبدأت عملية الفرز في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي أصبحت استفتاء على سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان واختباراً لديمقراطية تركياً التي تمر بحالة من الضعف.

وفي الاقتراع الأول الذي أجري في مارس/ آذار وألغيت نتائجه لاحقا، فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارق ضئيل على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويرى مراقبون أن خسارة ثانية لحزب العدالة والتنمية ستعيد موضوع الإدارة المالية للمدينة إلى الواجهة. في السابق، قال مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية، أكرم إمام أوغلو، إن "الإدارة الحالية سيئة، وهي أدّت إلى تبديد مليارات الليرات التركية".

وتبلغ ميزانية بلدية إسطنبول نحو أربعة مليارات دولار.

ويرى مراقبون أتراك أن فوز أوغلو سيفتح الباب أمام سلسلة من التغييرات، لا على صعيد المدينة فحسب إنما في جميع أنحاء تركيا.

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