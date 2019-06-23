شاهد: مسلح ينصب كمينا ويقتل شرطية وزميلها يفر لطلب الدعم

نشرت شرطة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية الخميس الماضي، شريط فيديو يصوّر أجزاء مواجهة عنيفة وقعت خلال مداهمة أمنية، بين عناصر من الشرطة ومسلحٍ، وأدت إلى مقتل ضابط أميركي (امرأة) يبلغ من العمر 26 عاماً.

وبحسب الشرطة وقعت المواجهة الأربعاء الماضي، على إثر توجه ضابطيْن من شرطة ساكرامنتو إلى منزل شخص يدعى عادل راموس، بعدَ تلقيها اتصالاً يتعلّق بحالة تعنيف أسري.

وجاء في بيان أصدره مكتب الشرطة، أن راموس أطلق النار على الضابط تارا أوسوليفان ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى لاحقاً.

وتقول الشرطة إن المسلح كان قد نصب كميناً للضابطين واستدرجهما إليه.

ونرى في الفيديو زميل الضابطة أوسوليفان، الضابط دانييل شيب، متراجعاً إلى مكان آمن، ليطلب الدعم، بعد إطلاق النار. وكان شيب قد اقترب أوّلاً من البيت وكان يقول للمسلح "أنت لست مطلوباً... لست موقوفاً، لست في ورطة".

وفيما كان شيب يفتح الباب، سمع صوت إطلاق الرصاص، فعاد ليطلب الدعم، وبدأ ينادي "سقط لنا ضابط، سقط ضابط".

وقالت الشرطة إن المسلح فتح النار على العنصرين فيما كانا يدخلان البيت وإن أوسوليفان كانت قد تخطّه في تلك اللحظة، ما أدى إلى تعرضها لإطلاق الرصاص.

وأضاف البيان أن المسلح اشتبك مع الشرطة مستخدماً سلاحيْن رشاشين، ولكنه استسلم بعد ثماني ساعات من المواجهات المتقطعة.

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