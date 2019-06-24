عرض ممتلكات مصادرة من عصابات المخدرات في مزاد مكسيكي لتمويل الفقراء

نظم وسط العاصمة المكسيكية مكسيكو مزاداً علنياً لبيع الممتلكات المصادرة من أباطرة تجار المخدرات، ومن بين تلك الممتلكات منازل فخمة وشقق ومزارع.

وقد دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى أن تخصص عائدات المزاد التي بلغت حوالي 3 ملايين دولار، لفائدة الفقراء والمهمشين المتضررين من عنف عصابات تجار المخدرات في ولاية غيريرو المضطربة.

وبحسب وسائل الاعلام المكسيكية فإن العائدات المتوقعة من مجمل الممتلكات المصادرة يقدر بنحو 9 ملايين دولار. وكان مزاد مماثل نظم الشهر الماضي في المكسيك، وتم خلاله جمع مبلغ يقدر بنحو مليون ونصف المليون دولار، مقابل بيع منازل مجرمين وسياراتهم، بما فيها ممتلكات تعود لسياسي سابق.

وتقول السلطات المكسيكية إن مزادات أخرى سيتم تنظيمها خلال الأشهر المقبلة. وكان الرئيس المكسيكي الذي انتخب السنة الماضية وعد بأن يبيع طائرته الرئاسية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية.

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