دبلوماسيون: فرنسا وبريطانيا وألمانيا قدمت احتجاجا دبلوماسيا لإيران لتحذيرها حول التزاماتها النووية

قال دبلوماسيان أوروبيان اليوم الاثنين إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أرسلت تحذيرا دبلوماسيا رسميا لإيران من العواقب الخطيرة التي تواجهها طهران إذا قلصت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق قدمت مذكرة دبلوماسية رسمية في 22 يونيو حزيران، وقال اثنان إنها تهدف تحديدا إلى تحذير إيران من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

ولم يتضح ما العواقب التي قد تواجهها إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.

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