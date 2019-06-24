إعلام رسمي: مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

قالت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا اليوم الاثنين إن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة اعتُقل وقُتل. وأسفرت أعمال العنف يوم السبت عن مقتل خمسة مسؤولين كبار من بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي.

و في تصريح سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي الأحد إن رئيس أركان الجيش قُتل في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي وربط الهجوم بمحاولة انقلاب نفُذت أمس السبت بولاية أمهرة الشمالية.

وذكر التلفزيون الحكومي الإثيوبي أن رئيس الأركان الجنرال سيري مكونن، وثلاثة على الأقل من كبار المسؤولين قتلوا خلال محاولة جنرال بالجيش الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة بشمال البلاد.

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