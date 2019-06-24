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العالم

ما هي الرسالة التي نفت عمان نقلها من ترامب إلى إيران ؟

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni 
دونالد ترامب
دونالد ترامب -
حقوق النشر
رويترز
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نفت سلطنة عمان يوم الاثنين أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

وأبلغ مصدران إيرانيان رويترز يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حذر طهران عبر عُمان من هجوم أمريكي وشيك قبل إلغائه لاحقا، وذلك عقب إسقاط إيران الطائرة المسيرة.

في المقابل ينفي دونالد ترامب، أنه قد بعث رسالة من هذا القبيل.

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