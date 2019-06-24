الاميرة ريما بنت بندر تغرد عن زيارة بومبيو للسعودية

قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة السعودية في واشنطن إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى يوم الاثنين مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناولت تأمين استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة.
وقالت السفيرة على تويتر "محادثات بناءة ... تعزز أهمية روابطنا الاستراتيجية وتشدد على الحاجة لردع السلوك العدواني في منطقتنا وتدعم حرية الملاحة وتأمين استقرار أسواق الطاقة".
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