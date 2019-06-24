لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

المملكة العربية السعودية

الاميرة ريما بنت بندر تغرد عن زيارة بومبيو للسعودية

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصافح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جدة يوم الاثنين.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصافح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جدة يوم الاثنين. -
حقوق النشر
صورة من الديوان الملكي السعودي - رويترز - Gannouni, Ahmed
حجم النص Aa Aa

قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة السعودية في واشنطن إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى يوم الاثنين مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناولت تأمين استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة.

وقالت السفيرة على تويتر "محادثات بناءة ... تعزز أهمية روابطنا الاستراتيجية وتشدد على الحاجة لردع السلوك العدواني في منطقتنا وتدعم حرية الملاحة وتأمين استقرار أسواق الطاقة".

للمزيد على يورونيوز:

السفارة الأمريكية: بومبيو بحث مع الإمارات سبل التصدي للخطر الإيراني في المنطقة

وزير خارجية إيران يقول "الفريق باء" يسعى للحرب وليس الدبلوماسية

ترامب يقررعقوبات جديدة على إيران و يواصل محاصرتها إقتصاديا