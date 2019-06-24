مسؤولة بالأمم المتحدة: 55 ألف مقاتل من داعش معتقلون في سوريا والعراق مع أسرهم

قالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن 55 ألف مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية، وبينهم أجانب وأسرهم محتجزون في سوريا والعراق.

ولفتت باشليه في افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع في جنيف، إلى أنه "ينبغي إعادة أفراد أسر المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إذا كانوا لا يخضعون للمحاكمة".

وأضافت باشليه "إنه يتعين على الدول "تحمل مسؤولية مواطنيها" وألا تجعل أطفال المقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل عديمي الجنسية".

وحول الملف السوداني

هذا وتطرقت باشليه، إلى الأوضاع المأساوية في السودان، وأشارت إلى أنه يتعين على السلطات السودانية السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان والكف عن "قمع" المحتجين وحجب خدمات الإنترنت.

وتابعت أن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل ما يربو على مئة محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي في الخرطوم يوم الثالث من يونيو حزيران، مضيفة "ربما يكون مئات المحتجين مفقودين".

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