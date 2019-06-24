شاهد.. مسابقة أجمل لحية في فرنسا

رجال بلحى طويلة، بعضهم أطلقها كيما اتفق وآخرون اهتموا بتصفيفها وإضافة لمسات جمالية كتحديدها أو برم الشاربين.

وقد اجتمع 86 رجلا يوم السبت 22 يونيو للمشاركة في بطولة اللحى الفرنسية في باريس، نسختها الثالثة، بعد أن تم انتقائهم من حوالي 301 متقدم، من مختلف المدن الفرنسية، حيث يحق لكل منهم الاشتراك في واحدة فقط من التصنيفات الست للبطولة.

وتختلف تصنيفات المسابقة من اللحية أكثر من 20 سم أول أقل وهنالك تصنيفات تتعلق بالحية الكثيفة أو المشذبة، أو حتى الهوجاء.

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وقد حصل براتاس ماهيسواراداس والذي يبلغ طول لحيته 24 سم على جائزة "الأفضل" في المسابقة، وهي الجائزة الأعلى ضمن التصنيفات الست.